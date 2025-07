Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Weggeworfene Zigarette Ursache für Brand?

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem kleinen Brand auf der Brachter Landstraße in Kaldenkirchen gerufen. Eine etwa 3x3 Meter große Fläche eines Feldes stand in Flammen und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Möglicherweise ist der Brand durch eine weggeworfene Zigarette oder durch eine angekokelte Zigarettenschachtel verursacht worden. Hinweise auf Verdächtige bitte an die Kripo Dülken über die 02162/377-0. Hier sei noch mal der Hinweise erlaubt, dass trotz Regens auf Grund anhaltender Sommerhitze die Gefahr eines Brandes immer noch sehr hoch ist. Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarette können einen Brand in Wald oder Landschaft auslösen. /wg (723)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell