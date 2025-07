POL-VIE: Exhibitionist verfolgt Frau - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Hoser (ots) - Zwischen Mittwoch, 16. Juli, 15 Uhr und Donnerstag, 17. Juli, 05:30 Uhr, wurde in einer Garage an der Straße Hoserend in Viersen-Hoser die Seitenscheibe eines Autos aufgeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Musikbox entwendet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (719) Rückfragen bitte an: ...

