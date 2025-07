POL-VIE: Polizei trauert um Ersten Kriminalhauptkommissar Ingo Thiel

Kempen (ots) - Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr war ein 90-jähriger Kempener mit seinem Pedelec auf der Vorster Straße in Kempen in Richtung Innenstadt unterwegs. Nahe des Donkrings kam er mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein und stürzte. Dabei wurde der Senior verletzt. Er wurde vorsorglich in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. /wg (717) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: ...

