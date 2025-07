Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Drei Einbrüche in Kindergärten

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 07.07.2025 auf Dienstag, 08.07.2025, wurde in Efringen-Kirchen und in zwei Ortsteilen in drei Kindergärten eingebrochen.

Eine unbekannte Täterschaft hebelte Fenster oder Türen auf, um in das Kinderhaus in der Isteiner Straße in Efringen-Kirchen sowie in den Kindergarten im Basler Weg in Istein und in den Kindergarten In den Käfmatten in Wintersweiler zu gelangen. In den Kindergärten wurden unter anderem Schränke aufgebrochen und durchsucht. Nach Sachlage wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

