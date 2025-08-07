PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Gefährliche Körperverletzung durch Jugendlichen - Zeugen gesucht

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am vergangenen Sonntag (03.08.25) kam es im Kurpark in Bad Nenndorf zu einer gefährlichen Körperverletzung. Am Nachmittag haben sich mehrere Jugendliche im Bereich der Konzertmuschel im Kurpark aufgehalten, sie haben über Bluetooth-Lautsprecher in der Konzertmuschel Musik gehört. Gegen 18:30 Uhr gerieten dort die Jugendlichen in Streit, mehrere Personen haben einen 14-jährigen Bad Nenndorfer festgehalten und geschlagen, sowie mit Fuß und Knie in den Magen getreten. Der 14-jährige wurde dabei verletzt. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 05723-74920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

