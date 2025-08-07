PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit mehreren Pkw

Bücken (ots)

MW

Am Donnerstag Nachmittag, gegen 17.47 Uhr, kam es auf der L351 zwischen Schweringen und Bücken in einem Kurvenbereich zu einem Zusammenstoß von insgesamt 3 Fahrzeugen. Eine 79-jährige Hoyaerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße von Schweringen Richtung Bücken. In einer Linkskurve kam sie zu weit auf die Gegenfahrspur, so dass sie dort seitlich einen entgegenkommenden 63-jährigen Hilgermisser mit seinem Pkw touchierte. Beide Pkw kamen daraufhin ins Schleudern, der Hilgermisser erfasste dabei noch einen aus Schweringen in Richtung Bücken nachfolgenden Pkw eines 32-jährigen Schweringers. Sämtliche Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18000EUR geschätzt. Glücklicherweise wurde kein Unfallbeteiligter nennenswert verletzt, dennoch wurden alle Insassen in die umliegenden Krankenhäuser nach Nienburg und Verden zur weiteren Untersuchung eingeliefert. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme und zur Bergung der Pkw halbseitig gesperrt, so dass der Verkehr einseitig am Unfallort vorbeifließen konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Hoya
Hasseler Steinweg 4
27318 Hoya
Telefon 04251/67280
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

