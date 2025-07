Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hemmingen-Arnum: Frau in Mehrfamilienhaus getötet - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hannover (ots)

Am Freitagvormittag, 04.07.2025, ist es in einem Mehrparteienhaus im Hemminger Ortsteil Arnum zu einem Tötungsdelikt gekommen. Eine Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen noch am Tatort verstarb. Einsatzkräfte nahmen einen tatverdächtigen Mann fest.

Gegen 10:30 Uhr wurden Einsatzkräfte alarmiert und nach Arnum entsandt, da im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses eine schwer verletzte Frau um Hilfe gerufen hatte. Die eintreffenden Einsatz- und Rettungskräfte begannen sofort damit die Frau zu versorgen. Sie verstarb trotz der Rettungsversuche noch vor Ort. Weitere Einsatzkräfte trafen in einer Wohnung des Hauses auf einen 31 Jahre alten Mann. Die Spurenlage begründete bei ihm einen Tatverdacht. Die Polizei nahm ihn fest.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Die Spurensuche am Tatort sowie alle weiteren Ermittlungen dauern an. Die Hintergründe der Tat sowie die zweifelsfreie Identität der getöteten Frau sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell