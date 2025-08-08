PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Angriff mit Baseballschläger

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Donnerstag den 07.08.2025 gegen 20 Uhr auf der Von-Philipsborn-Straße Höhe Hausnummer 7 ereignete.

Etwa drei bis vier bislang unbekannte Täter sollen das 31-jährige Opfer mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen haben. Das Opfer musste daraufhin verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
