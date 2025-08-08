PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Trunkenheit im Verkehr Teil 2

Rinteln (ots)

(Thi) Nachdem Beamte des Polizeikommissariats Rinteln am Mittwoch einen 40-Jährigen mit 2,43 Promille im Straßenverkehr festgestellt hatten (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6092341), steigerte der Mann seinen Pegel leider noch weiter.

Das Fahrzeug musste der Beschuldigte auf dem Mc-Donalds-Parkplatz stehen lassen. Er wurde jedoch gebeten, dieses zeitnah abholen zu lassen.

Nachdem sich der Fahrzeugschlüssel am Folgetag immer noch in der Dienststelle der Beamten befand und ihn keiner abgeholt hatte, fuhren die Beamten erneut zu der Mc-Donalds-Filiale. Das Fahrzeug war weg.

Daraufhin fuhren die Beamten zur Wohnanschrift des Beschuldigten. Weder den Beschuldigten noch das Fahrzeug konnten diese dort feststellen. Als die Beamten sich wieder auf den Rückweg begeben wollten, kam ihnen der 40-Jährige in seinem Pkw fahrend entgegen.

Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 3,5 Promille.

Neben einer erneuten Trunkenheit im Verkehr mussten die Beamten nun auch ein Verfahren wegen Fahren ohne Führerschein einleiten, da der Rintelner diesen am Tag zuvor abgeben musste.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

