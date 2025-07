Feuerwehr Düren

FW Düren: Kellerbrand in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde am Montagnachmittag zu einem Kellerbrand in die Innenstadt gerufen. Die hauptamtlichen Kräfte hatten gerade einen Einsatz in Gürzenich beendet als der nächste Notruf einging. Polizei und Feuerwehr brachten drei Personen aus den oberen Stockwerken des Mehrfamilienhauses am Ahrweilerplatz in Sicherheit. Danach konnte der Brand im Keller zügig bekämpft werden. Parallel dazu wurde der Treppenraum weiterhin rauchfrei gehalten und im Verlauf auch der Keller vollständig entraucht. Nach weniger als einer Stunde war für die 43 Einsatzkräfte aus den Einheiten der Innenstadt, Berzbuir, Birkesdorf, Lendersdorf, Niederau und der Hauptwache der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell