POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(ps) Am Freitagabend, den 08.08.25, ist es, um ca. 22:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Knickweg/Feldstraße in Bad Nenndorf/OT Waltringhausen gekommen. Dabei ist ein weißer Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Grundstückszaun gefahren. Der Schaden an dem Zaun beträgt ca. 1.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß hat sich der aktuell unbekannte Verursacher unerlaubt in Richtung Dorfstraße entfernt.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05723/7492-0 zu melden.

