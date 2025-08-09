PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(ps) Am Freitagabend, den 08.08.25, ist es, um ca. 22:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Knickweg/Feldstraße in Bad Nenndorf/OT Waltringhausen gekommen. Dabei ist ein weißer Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Grundstückszaun gefahren. Der Schaden an dem Zaun beträgt ca. 1.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß hat sich der aktuell unbekannte Verursacher unerlaubt in Richtung Dorfstraße entfernt.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05723/7492-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

