Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und 9 beteiligten Personen

Frankenthal (Pfalz) BAB 61 (ots)

Am heutigen Samstag den 08.03.2025 gegen 13:43 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB 61 zwischen dem AK Frankenthal und dem AK Ludwigshafen alarmiert, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt seien. Vor Ort konnten durch die ersten Einsatzkräfte drei beteiligte PKW´s und 9 Personen angetroffen werden, welche bereits ihre Fahrzeuge verlassen hatten. Durch die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 5, sowie mehrere bodengebundene Rettungsmittel wurden die betroffenen Fahrer und Insassen gesichtet. Vier Personen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Fünf Personen waren lediglich betroffen bzw. wollten keine weiteren Abklärungen in einem Krankenhaus. Durch die Feuerwehr Frankenthal wurden Sicherungsmaßnahmen an den Fahrzeugen getroffen, diese von der linken Fahrbahn auf den Standstreifen verbracht und die Fahrbahn gereinigt, dass der Verkehr zumindest einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen konnte. Durch das von der Polizei verständigte Abschleppunternehmen Kawelke wurden die Unfallfahrzeuge geborgen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Frankenthal mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, der Regelrettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungshubschrauber, mehreren Rettungswagen, der Organisatorische Leiter und der Leitende Notarzt Vorderpfalz, sowie das Modul Führung des Katastrophenschutzes der Stadt Frankenthal.

Die Einsatzstelle wurde an die Autobahnpolizei Ruchheim übergeben, welche die Ermittlungen zur Unfallursache und die Schadenshöhe aufgenommen hat.

