Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Fastnacht in Frankenthal - für Feuerwehr mehr "Normalbetrieb"

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am heutigen Samstag, 1. März, fand in Frankenthal der Fastnachtsumzug statt. Die Feuerwehr Frankenthal war mit einer Einsatzbereitschaft rund um den Fastnachtsumzug vertreten. Parallel zu der Veranstaltung wurde die Feuerwehr Frankenthal zu drei Einsätzen gerufen. Kurz vor 11 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal auf die Autobahn A6 ins Autobahnkreuz Frankenthal in Fahrtrichtung Grünstadt alarmiert. Gemeldet wurde ein Brand eines Sattelzugs mit Auflieger. Bereits auf Anfahrt konnte die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Das Führerhaus des LKW stand in Vollbrand, der Tankauflieger war noch nicht betroffen. Die Feuerwehr Frankenthal löschte mit zwei Einsatzkräften unter Atemschutz das Führerhaus, gleichzeitig wurde der Sattelauflieger gekühlt. Der Einsatz war nach rund eineinhalb Stunden auf der Autobahn beendet. Die Feuerwehr Grünstadt war ebenfalls alarmiert und unterstützte die Einsatzmaßnahmen durch Absicherung auf der Autobahn und Betankung unserer Fahrzeug mit Wasser. Gegen 14 Uhr kam ein weiterer Einsatz, wieder ein LKW-Brand, diesmal auf der B9 zwischen Studernheim und Oggersheim. Im Motorraum brannte es. Für den Zeitraum bis zur Bergung des LKW musste die Bundestraße 9 voll in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt werden. Gegen 16.30 Uhr kam der nächste Einsatz: Diesmal wurde ein Nebengebäudebrand in der Kleingartenanlage im Sauweideweg in Frankenthal gemeldet. Auch hier konnten die Einsatzkräfte wegen der starken Rauchentwicklung auf Sicht anfahren. Eine Gartenhütte stand in Vollbrand. In Kleingärtenanlagen ist oftmals die Anfahrt für Feuerwehrfahrzeuge schwierig, was auch in diesem Einsatz der Fall war. Deswegen wurde die Wasserversorgung über eine längere Wegstrecke sichergestellt. Zwei Trupps unter Atemschutz löschten den Brand und kontrollierten die umliegenden Gebäude. Neben diesen drei Einsätzen, waren durchgehend Einsatzkräfte in der Einsatzbereitschaft für den Fastnachtsumzug, der aus Sicht der Feuerwehr ruhig verlief. Die Feuerwehr Frankenthal wurde während der Einsätze und rund um den Fastnachtsumzug von den Katastrophenschutz-Einheiten der Stadt Frankenthal und der Polizei Frankenthal unterstützt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell