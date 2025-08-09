PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Lauenau

Bad Nenndorf (ots)

(Ste) Am Montag, den 04.08.2025, wird bei der Polizei Bad Nenndorf eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, welche sich in Lauenau auf einem Supermarktparkplatz ereignet haben soll. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei den PKW der Geschädigten, einen schwarzen Suzuki, auf bislang unbekannte Weise. Das Unfallgeschehen ereignete sich mutmaßlich in der Zeit von ca. 11:30 Uhr bis ca. 12:45 Uhr auf dem Parkplatz des PENNY-Marktes oder der ALDI-Filiale in Lauenau. Mögliche Zeugen zu dem Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Nenndorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:40

    POL-NI: Firmenfahrzeuge aufgebrochen

    Nienstädt (ots) - (ma) Von Mittwoch auf Donnerstag sind auf einem rückwärtigen Firmengelände an der Industriestraße in Nienstädt fünf Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden, wobei die Täter aus den parkenden Transportern diverse Werkzeuge stahlen. Die genaue Schadenssumme ist momentan noch nicht abschließend feststellbar. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug über ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:20

    POL-NI: Zeugenaufruf nach zwei Fahrzeugaufbrüchen

    Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu zwei Fahrzeugaufbrüchen die sich zwischen dem 06. und dem 07.08.2025 in Stadthagen ereigneten. Bei der Tafel an der Grubener Straße 1 schlugen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch 15:30 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr die Beifahrerscheibe eines VW Crafters ein. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der Schaden beläuft sich auf mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren