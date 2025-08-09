Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Lauenau

Bad Nenndorf (ots)

(Ste) Am Montag, den 04.08.2025, wird bei der Polizei Bad Nenndorf eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, welche sich in Lauenau auf einem Supermarktparkplatz ereignet haben soll. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei den PKW der Geschädigten, einen schwarzen Suzuki, auf bislang unbekannte Weise. Das Unfallgeschehen ereignete sich mutmaßlich in der Zeit von ca. 11:30 Uhr bis ca. 12:45 Uhr auf dem Parkplatz des PENNY-Marktes oder der ALDI-Filiale in Lauenau. Mögliche Zeugen zu dem Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Nenndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell