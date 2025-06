POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 02.07. - Feuerwehrmann informiert zum Thema von Unfällen auf der Autobahn

Münster (ots) - Am Dienstagabend (24.06., 20:55 Uhr) haben vier bislang unbekannte Täter versucht, einen 12-Jährigen an einem Spielplatz am Flugplatz zu berauben. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die vier Unbekannten den 12-jährigen Münsteraner an und versuchten, ihm sein Mobiltelefon zu stehlen. Einer der vier Unbekannten hat den 12-Jährigen dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Münsteraner konnte ...

mehr