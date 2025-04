POL-MG: Verkehrskontrolle führt zu Festnahme in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 18. April, ereignete sich gegen 16.50 Uhr ein Unfall auf der Korschenbroicher Straße. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Die 43-Jährige beabsichtigte mit ihrem Pkw vom Parkplatz des Koenigskarrees kommend nach links in die Korschenbroicher Straße einzubiegen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich passierte ein 33-Jähriger, ebenfalls mit seinem Auto, die entsprechende ...

