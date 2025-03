POL-NE: Ermittler suchen E-Scooter nach Unfallflucht

Neuss (ots) - Am Dienstagabend (11.03.), gegen 23:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruch in einer Veranstaltungsstätte an der Straße "Am RennbahnPark" im Hammfeld gerufen. Ein Wachmann hatte nach einer Alarmauslösung bei einer Kontrolle des Gebäudes eine aufgebrochene Tür bemerkt. Zudem waren ihm zwei Männer aufgefallen, die mit Pedelecs in Richtung ...

mehr