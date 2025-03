Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamte stellen mutmaßliche Einbrecher im Rahmen der Fahndung

Neuss (ots)

Am Dienstagabend (11.03.), gegen 23:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruch in einer Veranstaltungsstätte an der Straße "Am RennbahnPark" im Hammfeld gerufen. Ein Wachmann hatte nach einer Alarmauslösung bei einer Kontrolle des Gebäudes eine aufgebrochene Tür bemerkt. Zudem waren ihm zwei Männer aufgefallen, die mit Pedelecs in Richtung Rheinparkcenter davonfuhren.

Im Rahmen der Fahndung konnten die zwei 39 und 42 Jahre alte Männer aus Neuss an der Floßhafenstraße gestellt werden. In den Fahrradanhängern ihrer Pedelecs fanden die Beamten eine Vielzahl von Werkzeugen. Die weitere Überprüfung ergab, dass das Pedelec des Älteren im Fahndungsbestand der Polizei zur Sicherstellung nach Diebstahl ausgeschrieben war. Bei ihm wurde zudem Amphetamin aufgefunden. Auch bei dem Jüngeren konnte die Herkunft des Pedelecs bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Das Duo wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Kriminalpolizei wieder entlassen.

Ob in dem Gebäude etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die vom Kriminalkommissariat 22 übernommen wurden.

