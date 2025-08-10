PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mit dem Pkw in der Baustelle festgefahren

Bad Nenndorf (ots)

(ps) Am Samstag, den 09.08.25, gegen 16:55 Uhr, ist dem PK Bad Nenndorf durch eine aufmerksame Anwohnerin der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich an Bahnhofstraße/Horster Straße in Bad Nenndorf gemeldet worden. Vor Ort haben die Beamten festgestellt, dass sich ein 86-jähriger aus der Samtgemeinde Nenndorf mit seinem Pkw Ford in der Baustelle festgefahren hat. Dabei "hingen" die Räder des Pkw zum Teil in der Luft. Zuvor habe der Unfallbeteiligte die Absperrung an der Horster Straße, aus Richtung Horster Feld kommend, missachtet bzw. ist über den Gehweg gefahren. Der Pkw ist schließlich abgeschleppt worden. Der Sachschaden an dem Pkw kann noch nicht beziffert werden. Inwieweit ein Schaden in der Baustelle entstanden ist, steht ebenfalls noch nicht fest.

Gegen den 86-jährigen ist ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Zusätzlich wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde benachrichtigt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bad Nenndorf darauf hin, dass Baustellenabsperrungen zu keinem Zeitpunkt "umfahren" werden sollten oder sogar Sperren an die Seite geschoben werden. Gerade im Bereich einer Baustelle gibt es ein erhöhtes Gefahrenpotential.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 16:22

    POL-NI: Kradfahrer bei Verkehrsunfällen in Messenkamp und Apelern verletzt

    Bad Nenndorf (ots) - (ps) Am Samtag, den 09.08.25, haben sich im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Nenndorf zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Kradfahrer und der Fahrer eines Pkw verletzt worden sind. Gegen 09:12 Uhr ist es auf der B442 zwischen Messenkamp und der Kreisgrenze zu dem ersten Verkehrsunfall gekommen. Dabei haben ein Pkw und ein nachfolgendes Krad ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 16:05

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht

    Bad Nenndorf (ots) - (ps) Am Freitagabend, den 08.08.25, ist es, um ca. 22:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Knickweg/Feldstraße in Bad Nenndorf/OT Waltringhausen gekommen. Dabei ist ein weißer Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Grundstückszaun gefahren. Der Schaden an dem Zaun beträgt ca. 1.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß hat sich der aktuell unbekannte Verursacher unerlaubt in Richtung Dorfstraße entfernt. Die Polizei ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 02:05

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Lauenau

    Bad Nenndorf (ots) - (Ste) Am Montag, den 04.08.2025, wird bei der Polizei Bad Nenndorf eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, welche sich in Lauenau auf einem Supermarktparkplatz ereignet haben soll. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei den PKW der Geschädigten, einen schwarzen Suzuki, auf bislang unbekannte Weise. Das Unfallgeschehen ereignete sich mutmaßlich in der Zeit von ca. 11:30 Uhr bis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren