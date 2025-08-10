Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mit dem Pkw in der Baustelle festgefahren

Bad Nenndorf (ots)

(ps) Am Samstag, den 09.08.25, gegen 16:55 Uhr, ist dem PK Bad Nenndorf durch eine aufmerksame Anwohnerin der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich an Bahnhofstraße/Horster Straße in Bad Nenndorf gemeldet worden. Vor Ort haben die Beamten festgestellt, dass sich ein 86-jähriger aus der Samtgemeinde Nenndorf mit seinem Pkw Ford in der Baustelle festgefahren hat. Dabei "hingen" die Räder des Pkw zum Teil in der Luft. Zuvor habe der Unfallbeteiligte die Absperrung an der Horster Straße, aus Richtung Horster Feld kommend, missachtet bzw. ist über den Gehweg gefahren. Der Pkw ist schließlich abgeschleppt worden. Der Sachschaden an dem Pkw kann noch nicht beziffert werden. Inwieweit ein Schaden in der Baustelle entstanden ist, steht ebenfalls noch nicht fest.

Gegen den 86-jährigen ist ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Zusätzlich wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde benachrichtigt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bad Nenndorf darauf hin, dass Baustellenabsperrungen zu keinem Zeitpunkt "umfahren" werden sollten oder sogar Sperren an die Seite geschoben werden. Gerade im Bereich einer Baustelle gibt es ein erhöhtes Gefahrenpotential.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell