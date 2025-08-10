Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem Pkw

Rinteln (ots)

(bae)Am 09.08.2025 gegen 15:30 Uhr kam es im Rintelner Ortsteil Todenmann zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein 72-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt. Der Radfahrer hat vermutlich die Hauptstraße in Höhe der Einmündung Zum Allersiek gequert, ohne die 68-jährige Autofahrerin zu bemerken. Diese befand sich mit ihrem Renault bereits auf der Hauptstraße und fuhr dort in Richtung Bückeburg. Für die Rintelnerin überquerte der Radfahrer plötzlich und ohne Handzeichen die Straße, so dass es trotz Vollbremsung zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt, an dem Pkw und dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Zurzeit ist noch strittig, ob der Radfahrer auf der rechten oder der linken Seite der Hauptstraße unterwegs gewesen ist. Hierzu gibt es unterschiedliche Angaben. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

