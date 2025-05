Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Im Vorbeifahren gegen Außenspiegel getreten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 09.05.2025, gegen 13:00 Uhr befuhr ein schwarzer VW Golf die Hebelstraße aus Fahrtrichtung Windenreute kommend in Richtung Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen.

Zur gleichen Zeit überquerte ein Fußgänger vom Schloßpark kommend den Fußgängerüberweg in Richtung Am Stadtgraben. Als der Fußgänger den Überweg fast vollständig überquert hatte und der Autofahrer hinter dem Fußgänger vorbeifahren wollte, soll dieser sich offenbar nochmals umgedreht und mit seinem Fuß gegen den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs getreten haben.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Vorgang konnte offenbar von unabhängigen Zeugen beobachtet werden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

