Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fundfahrrad

POL-NI: Fundfahrrad
Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses schwarz-blauen Mountainbikes. Marke und Modell sind nicht bekannt.

Das Fahrrad wurde am 02.08.2025 an der Lemker Straße in Nienburg aufgefunden.

Sollte Ihnen dieses Fahrrad nachweislich gehören, können Sie sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

