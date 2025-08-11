Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fundfahrrad

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses schwarz-blauen Mountainbikes. Marke und Modell sind nicht bekannt.

Das Fahrrad wurde am 02.08.2025 an der Lemker Straße in Nienburg aufgefunden.

Sollte Ihnen dieses Fahrrad nachweislich gehören, können Sie sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell