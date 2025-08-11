Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall teilweise schwerst verletzt

Auhagen (ots)

(Kun) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern kam es am Sonntag, dem 10.08.2025 gegen 17:20 Uhr in Düdinghausen bei Auhagen. Eine 59-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann, beide aus Haste, befuhren die K40 nebeneinander aus Düdinghausen in Richtung Auhagen. Dabei stießen sie wahrscheinlich mit den Rädern aus noch unbekannter Ursache zusammen und kamen daraufhin zu Fall. Die Frau verletzte sich beim Sturz leicht und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

