Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250729 - 0767 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchter Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Heute Nacht (29. Juli 2025) versuchten drei Unbekannte einen 25-Jährigen im Bahnhofsviertel auszurauben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen ging der Geschädigte gegen 00:15 Uhr gemeinsam mit den drei Tatverdächtigen den Abgang von der Taunusstraße in die B-Ebene des Hauptbahnhofs herunter. In der B-Ebene unterhielten sich die drei Männer und der Geschädigte. Dann griffen die drei Tatverdächtigen den 25-jährigen unvermittelt mit Faustschlägen an und versuchten ihm sein mitgeführtes Bargeld wegzunehmen, was jedoch misslang.

Als der Geschädigte versuchte vor den Tatverdächtigen zu flüchten, stürzte er zu Boden und die drei Unbekannten schlugen weiterhin mit ihren Fäusten auf ihn ein. Danach flüchteten sie in Richtung Gleis 102, wo sie in eine S-Bahn stiegen.

Der Geschädigte wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die drei Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

UT1:

männlich, circa 20 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlanke Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild, trug einen schwarzen Hoodie, eine graue Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche

UT2:

männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild, trug einen grauen Hoodie mit der Aufschrift "Levis", eine schwarze kurze Hose, weiße hochgezogene Socken und blau-weiße Turnschuhe mit schwarzen Schnürsenkeln

UT3:

männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild, trug einen grauen Jogging-Trainingsanzug mit schwarzem Strich in der Mitte und schwarze Turnschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter der 069 / 755 - 51299 zu melden.

