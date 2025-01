LPI-EF: Geparkte Autos beschädigt

Erfurt (ots) - Einen rabenschwarzen Tag erwischte ein 39-jähriger Fahrradfahrer am Samstag in Erfurt. Der Mann fuhr gegen 20:30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Freiligrathstraße in Richtung Herderstraße. An der Kreuzung zur Gustav-Freytag-Straße übersah er einen 28-jährigen Skoda-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei verletzte sich der 39-Jährige schwer. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten ...

mehr