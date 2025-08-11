Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 90 Stabmattenzaunelemente entwendet

Binnen (ots)

(Kun) Die Polizei Hoya sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl in Binnen. Von einem Grundstück in der Bergstraße wurden durch eine unbekannte Täterschaft 90 Stabmattenzaunelemente entwendet. Die dazu passende Pfosten wurden aus der Garage auf dem Grundstück entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf 4.500 EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell