Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 90 Stabmattenzaunelemente entwendet

Binnen (ots)

(Kun) Die Polizei Hoya sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl in Binnen. Von einem Grundstück in der Bergstraße wurden durch eine unbekannte Täterschaft 90 Stabmattenzaunelemente entwendet. Die dazu passende Pfosten wurden aus der Garage auf dem Grundstück entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf 4.500 EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

  • 11.08.2025 – 11:06

    POL-NI: Zwei Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall teilweise schwerst verletzt

    Auhagen (ots) - (Kun) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern kam es am Sonntag, dem 10.08.2025 gegen 17:20 Uhr in Düdinghausen bei Auhagen. Eine 59-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann, beide aus Haste, befuhren die K40 nebeneinander aus Düdinghausen in Richtung Auhagen. Dabei stießen sie wahrscheinlich mit den Rädern aus noch unbekannter Ursache ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:51

    POL-NI: Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung und Nötigung im Straßenverkehr

    Rehburg-Loccum (ots) - (Kun) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer Sachbeschädigung und Nötigung im Straßenverkehr zu der es am Sonntag, dem 10.08.2025 um 17:50 Uhr in der Heidtorstraße Höhe Hausnummer 4 in Rehbug-Loccum gekommen ist. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer nötigte mit seinem Auto eine 67 -jährige Frau ihren Wagen ...

    mehr
