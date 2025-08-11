Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: 90 Stabmattenzaunelemente entwendet
Binnen (ots)
(Kun) Die Polizei Hoya sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl in Binnen. Von einem Grundstück in der Bergstraße wurden durch eine unbekannte Täterschaft 90 Stabmattenzaunelemente entwendet. Die dazu passende Pfosten wurden aus der Garage auf dem Grundstück entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf 4.500 EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell