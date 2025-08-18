PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Kontrolle verloren - Alleinunfall eines Motorradfahrers

Eifel/ Roetgen/ Simmerath (ots)

Bei einem Unfall auf der Hahner Straße (L12) ist am Sonntagmittag (17.08.25) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der Mann war auf seinem Motorrad kurz nach 13 Uhr zwischen Roetgen-Mulartshütte und Simmerath-Lammersdorf unterwegs gewesen, als er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer.

Der 35-Jährige aus dem belgischen Raeren wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L12 zwischen Mulartshütte und Lammersdorf vollgesperrt. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

