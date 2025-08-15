Polizei Aachen

POL-AC: Täter nach Diebstahl durch Polizeihunde gestellt

Alsdorf (ots)

In der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag (15.08.2025) ist es auf dem Gelände eines Getränkehandels in Alsdorf/Schaufenberg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein aufmerksamer Anwohner gegen 02:45 Uhr zwei männliche Personen, die die Zaunanlage des Firmengeländes überkletterten. Die beiden Männer entwendeten zwei leere 50-Liter-Bierfässer und luden diese in einen PKW. Den PKW hatten sie zuvor im Nahbereich des Tatortes geparkt. Der Anwohner verständigte über den Notruf die Polizei. Diese leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Männern ein. Zwei Diensthundeführern der Polizei Aachen gelang es wenig später die beiden Täter mit ihren Diensthunden in einem nahegelegenen Gebüsch aufzuspüren und festzunehmen. Einer der Tatverdächtigen wurde hierbei von einem Diensthund in die Hüfte gebissen und dadurch leicht verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Im Nahbereich des Tatortes stellten die Einsatzkräfte auch das Auto mit den besagten Bierfässern fest. An dem nicht zugelassenen PKW waren entwendete Kennzeichen angebracht. Die Einsatzkräfte stellten das Auto, die Kennzeichen sowie die Bierfässer sicher und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. (gw)

