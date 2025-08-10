PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit über 2 Promille unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am 10.08.2025,kurz nach Mitternacht, wurde eine 51-jährige PKW-Fahrerin im Bereich des Reebmeerbades durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass die Frau Alkohol getrunken hatte und ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Sebastian Bollinger

Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
  10.08.2025 – 09:00

    POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

  09.08.2025 – 10:08

  09.08.2025 – 07:28

