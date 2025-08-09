PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bekifft und ohne Führerschein zu Dritt auf fremdem Roller

Klingenmünster (ots)

Am Samstag, 09.08.2025 gegen 02:30 Uhr, wurde in Klingenmünster ein 17-jähriger Rollerfahrer im Bereich Weinstraße kontrolliert, da er unerlaubt zwei weitere Personen auf dem Gefährt beförderte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass weder der Fahrer, noch seine 13- und 18-jährigen Beifahrer eine Fahrerlaubnis besitzen. Da sich außerdem Hinweise auf eine Cannabisbeeinflussung ergaben, wurde beim Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der 13-jähriger Mitfahrer wurde seinen Eltern übergeben, dessen genannter Roller zuvor unbefugt in Gebrauch genommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Sebastian Bollinger

Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 07:28

    POL-PDLD: betrunken mit dem Auto unterwegs

    Leimersheim (ots) - Am Freitagnachmittag, den 08.08.2025 gegen 16:40 Uhr wurde eine vermutlich alkoholisierte Frau gemeldet, die soeben mit ihrem Auto mit auffälliger Fahrweise am Baggersee in Leimersheim losgefahren sei. Das Auto konnte schließlich in der Ortslage Kuhardt festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sowohl die 54-jährige Fahrerin als auch ihr 33-jähriger Beifahrer waren stark ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:26

    POL-PDLD: Körperverletzung in Linienbus - Zeugenaufruf

    Germersheim (ots) - Am Freitagmittag, den 08.08.2025 gegen 14:50 Uhr kam es in einem am Busbahnhof Germersheim haltenden Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Hierbei wurden ein 15-Jähriger sowie ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim durch einen bislang unbekannten Jugendlichen durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren