Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bekifft und ohne Führerschein zu Dritt auf fremdem Roller

Klingenmünster (ots)

Am Samstag, 09.08.2025 gegen 02:30 Uhr, wurde in Klingenmünster ein 17-jähriger Rollerfahrer im Bereich Weinstraße kontrolliert, da er unerlaubt zwei weitere Personen auf dem Gefährt beförderte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass weder der Fahrer, noch seine 13- und 18-jährigen Beifahrer eine Fahrerlaubnis besitzen. Da sich außerdem Hinweise auf eine Cannabisbeeinflussung ergaben, wurde beim Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der 13-jähriger Mitfahrer wurde seinen Eltern übergeben, dessen genannter Roller zuvor unbefugt in Gebrauch genommen wurde.

