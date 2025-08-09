Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: betrunken mit dem Auto unterwegs

Leimersheim (ots)

Am Freitagnachmittag, den 08.08.2025 gegen 16:40 Uhr wurde eine vermutlich alkoholisierte Frau gemeldet, die soeben mit ihrem Auto mit auffälliger Fahrweise am Baggersee in Leimersheim losgefahren sei. Das Auto konnte schließlich in der Ortslage Kuhardt festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sowohl die 54-jährige Fahrerin als auch ihr 33-jähriger Beifahrer waren stark alkoholisiert; ein Atemalkoholtest konnte jedoch nicht durchgeführt werden.

Gegen die 54-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Aufgrund dessen wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell