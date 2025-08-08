Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Fahrzeuge ausgebrannt

Edenkoben (ots)

Auf dem Parkplatz des Friedensdenkmals kam es gestern Mittag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Brand von zwei PKW. Zuerst fing ein VW-Golf aus unbekannter Ursache an zu qualmen und fing dann Feuer, wodurch ein direkt daneben parkenden Audi Q5 ebenfalls in Brand geriet. Der Motorraum beider PKW brannte völlig aus. Bei einem weiteren danebenstehenden Transporter wurde der Außenspiegel leicht angekokelt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

