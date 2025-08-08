PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Fahrzeuge ausgebrannt

POL-PDLD: Zwei Fahrzeuge ausgebrannt
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Auf dem Parkplatz des Friedensdenkmals kam es gestern Mittag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Brand von zwei PKW. Zuerst fing ein VW-Golf aus unbekannter Ursache an zu qualmen und fing dann Feuer, wodurch ein direkt daneben parkenden Audi Q5 ebenfalls in Brand geriet. Der Motorraum beider PKW brannte völlig aus. Bei einem weiteren danebenstehenden Transporter wurde der Außenspiegel leicht angekokelt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Jörg Dausch
Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:20

    POL-PDLD: Alkoholisiert in parkendes Auto gefahren

    Albersweiler (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07./08.08.2025) befuhr ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 02:50 Uhr die Hauptstraße in Albersweiler in Fahrtrichtung Annweiler. Seinen Angaben nach habe ein unbekannter PKW-Fahrer die Engstelle passiert, sodass er ausweichen musste und auf ein geparktes Fahrzeug auffuhr. Der junge Mann durchbrach mit seinem Kopf die Heckscheibe des Fahrzeugs und zog sich ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:19

    POL-PDLD: An Hauswand gefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

    Impflingen (ots) - Im Zeitraum vom 05.08.2025, 13:00 Uhr bis 07.08.2025, 20:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Hauswand in der Bruchgasse in Impflingen. Vermutlich streifte ein Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken die Mauer des Gebäudes und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Hauswand konnten blaue ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren