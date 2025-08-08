Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert in parkendes Auto gefahren

Albersweiler (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07./08.08.2025) befuhr ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 02:50 Uhr die Hauptstraße in Albersweiler in Fahrtrichtung Annweiler. Seinen Angaben nach habe ein unbekannter PKW-Fahrer die Engstelle passiert, sodass er ausweichen musste und auf ein geparktes Fahrzeug auffuhr. Der junge Mann durchbrach mit seinem Kopf die Heckscheibe des Fahrzeugs und zog sich hierbei diverse Verletzungen im Bereich des Kopfes, den Beinen und den Händen zu. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, da bei einem Vortest ein Atemalkoholwert von 1,04 Promille festgestellt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der 18-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

