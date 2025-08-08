PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen ohne Beanstandungen

Offenbach/Hochstadt (ots)

Am Donnerstagvormittag (07.08.2025) wurden sowohl in der Hauptstraße in Offenbach in Höhe der Grundschule als auch an der K40 am Hochstadter Bahnhof Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde ergaben sich an beiden Kontrollstellen keine Beanstandungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

