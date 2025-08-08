POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen ohne Beanstandungen
Offenbach/Hochstadt (ots)
Am Donnerstagvormittag (07.08.2025) wurden sowohl in der Hauptstraße in Offenbach in Höhe der Grundschule als auch an der K40 am Hochstadter Bahnhof Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde ergaben sich an beiden Kontrollstellen keine Beanstandungen.
