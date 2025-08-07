Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/ Rohrbach; Tödlicher Verkehrsunfall nach Auffahren auf Stauende

A65/ Rohrbach (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es auf der A65, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach, zu einem Verkehrsunfall zwischen insgesamt vier Fahrzeugen. Im Bereich eines verkehrsbedingten Stauendes vor dem Baustellenbereich kam es zur Kollision zwischen drei PKW und einem LKW. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigem Stand fuhr ein PKW, Marke Ford, auf einen PKW, Marke Hyundai auf, welcher durch den Aufprall auf den davor befindlichen PKW, Marke Audi, und dieser auf einen davor befindlichen LKW geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden die jeweiligen Fahrzeuginsassen verletzt. Der 33-Jährige Fahrer des Fords und die 28-Jährige Fahrerin des Audis wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 37-Jährige Fahrer des Hyundai erlag seinen schwerwiegenden Verletzungen im Krankenhaus. Der 72-Jährige Beifahrer wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 100.000EUR. Zur Unfallaufnahme musste die A65 für circa fünf Stunden vollgesperrt werden. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

