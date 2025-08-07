Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt Missachtet

Großfischlingen (ots)

Gestern Morgen (06.07.2025), gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem VW-Polo die L507 von Essingen in Richtung Großfischlingen. An der Kreuzung kurz vor Großfischlingen missachtete eine von links, aus Richtung Edesheim, kommende 56-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt (Stop-Schild) der jungen Dame und fuhr in die linke Fahrzeugseite des Polo. Beide PKW kamen anschließend im angrenzenden Feld, bzw. auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Radweg zum Stehen. Die Unfallverursacherin wurde zu einer weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Schlimmere Verletzungen dürften aber auszuschließen sein. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden (ca. 13000 Euro) und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort, da zunächst gemeldet worden war, dass eine Person im PKW eingeklemmt sei.

