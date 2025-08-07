Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugtransporter blockiert Bundesstraße

Bild-Infos

Download

Birkweiler (ots)

Am 07.08.2025 gegen 10:45 Uhr löste sich auf der B10 in Höhe Birkweiler in Fahrtrichtung Annweiler der Anhänger eines rumänischen Fahrzeugtransporters vom Zugfahrzeug. Der Anhänger fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn und kam dort zum Stehen glücklicherweise ohne Fahrzeuge des Gegenverkehrs zu erfassen. Der 3,5 Tonnen schwere dreiachsige Anhänger wurde dabei derart beschädigte, dass er durch eine Spezialfirma abgeschleppt werden musste. Der Transporter war nach polizeilichen Ermittlungen falsch beladen worden. Durch die daraus wirkenden Kräfte riss der Anhänger vom Zugfahrzeug ab. Die Fahrbahn Richtung Landau war daraufhin für eine Stunde gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über den Standstreifen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen den Fahrzeugführer wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell