Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugtransporter blockiert Bundesstraße

Birkweiler (ots)

Am 07.08.2025 gegen 10:45 Uhr löste sich auf der B10 in Höhe Birkweiler in Fahrtrichtung Annweiler der Anhänger eines rumänischen Fahrzeugtransporters vom Zugfahrzeug. Der Anhänger fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn und kam dort zum Stehen glücklicherweise ohne Fahrzeuge des Gegenverkehrs zu erfassen. Der 3,5 Tonnen schwere dreiachsige Anhänger wurde dabei derart beschädigte, dass er durch eine Spezialfirma abgeschleppt werden musste. Der Transporter war nach polizeilichen Ermittlungen falsch beladen worden. Durch die daraus wirkenden Kräfte riss der Anhänger vom Zugfahrzeug ab. Die Fahrbahn Richtung Landau war daraufhin für eine Stunde gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über den Standstreifen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen den Fahrzeugführer wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-964619
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
  • 07.08.2025 – 11:28

    POL-PDLD: Schlag ins Gesicht nach Beleidigung

    Albersweiler (ots) - Am Mittwochabend (06.08.2025) wurde die Polizei Landau gegen 19:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer gerufen. Ein 26-jähriger Autofahrer wollte einen 22-jährigen Rennradfahrer auf der Landstraße zwischen Birkweiler und Albersweiler überholen. Hierbei sei der Rennradfahrer in Richtung Fahrbahnmitte gezogen, sodass der Überholvorgang erst im zweiten ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:27

    POL-PDLD: Verstoß gegen das Nachtfahrverbot

    B10/Birkweiler (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06./07.08.2025) wurde gegen 02:15 Uhr ein LKW mit ausländischer Zulassung auf der B10 in Fahrtrichtung Landau in Höhe der Anschlussstelle Birkweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bezüglich des dort bestehenden Nachtfahrverbotes zwischen 22 und 6 Uhr für LKW ab 7,5 Tonnen konnte der 35-jährige LKW-Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorzeigen. Auch ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:26

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

    Landau (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind kam es am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr in Landau. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Cornichonstraße in Richtung Paul-von-Denis-Straße. In Höhe der Fanny-Becht-Straße fuhr ein Kind unvermittelt zwischen zwei geparkten PKW auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte die Fahrzeugführerin einen Zusammenstoß ...

    mehr
