Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlag ins Gesicht nach Beleidigung

Albersweiler (ots)

Am Mittwochabend (06.08.2025) wurde die Polizei Landau gegen 19:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer gerufen. Ein 26-jähriger Autofahrer wollte einen 22-jährigen Rennradfahrer auf der Landstraße zwischen Birkweiler und Albersweiler überholen. Hierbei sei der Rennradfahrer in Richtung Fahrbahnmitte gezogen, sodass der Überholvorgang erst im zweiten Versuch gelang. Währenddessen habe der Rennradfahrer dem Autofahrer den Mittelfinger gezeigt. Der 26-jährige Autofahrer nahm dies zum Anlass, an der nächsten Möglichkeit auf den Fahrradfahrer zu warten. Als dieser vom Rad abstieg, schlug ihm der Autofahrer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Zur weiteren medizinischen Behandlung musste sich der 22-Jährige in ein Krankenhaus begeben. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

