Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Tatzeitraum 05.08.2025, 08:00 - 06.08.2025, 18:45 Uhr) in der Speyerbachstraße in Landau. Sowohl an der Terrassentür als auch am Terrassenfenster versuchten bislang unbekannte Täter durch Einschlagen der Scheibe ins Innere des Wohnhauses zu gelangen. Aufgrund der hochwertigen Fenster gelang dies jedoch trotz der eingesetzten, brachialen Gewalt nicht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

