Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Taser-Einsatz nach Widerstand

Bellheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 06.08.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Germersheim eine Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar gemeldet. Der 30-jährige Mann ging seine Ehefrau hierbei körperlich an. Sie blieb unverletzt. Der Mann wurde von der Polizei aus der Wohnung verwiesen. Nachdem er den Wohnungsverweis am gleichen Abend mehrfach missachtete, wurde ihm die polizeiliche Ingewahrsamnahme eröffnet. Der Mann verhielt sich aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und sollte gefesselt werden. Hierbei wehrte er sich massiv und schlug um sich. Zudem bedrohte er die Polizisten. Erst nach dem Einsatz des Tasers (Distanzelektroimpulsgerät) konnte er handlungsunfähig gemacht werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 30-Jährige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

