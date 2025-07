Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit einer schwerst und zwei schwerverletzten Personen

L 1044, Herschdorf in Richtung Pennewitz, Ilm-Kreis (ots)

Am Freitag, den 25.07.2025 gegen 22:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW- Fahrer die Landstraße aus Richtung Herschdorf kommend in Richtung Pennewitz. Hierbei überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw und kam beim Wiedereinordnen ins Schleudern. In der Folge kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Nach dem Aufprall überschlug sich das Fahrzeug längs und kam auf dem Dach zum Stillstand, wobei der im Fond sitzende 15-jährige Mitfahrer eingeklemmt und schwerst verletzt ins Klinikum Erfurt verbracht wurde. Der 18-jährige Fahrer und der 18-jährige Beifahrer wurden schwer verletzt in die Krankenhäuser nach Arnstadt und Ilmenau verbracht. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5000,-EUR. Die Sicherstellung des Fahrzeugs erfolgte. Die Freiwilligen Feuerwehren Großbreitenbach und Herschdorf waren im Rahmen technischer Hilfeleistung im Einsatz.

(sg)

