LPI-GTH: Grundstücksmauer beschmiert/ ZEUGENAUFRUF

Gotha (ots) - Heute Morgen geriet ein Mann (27/somalisch) mit drei Personen (m/24/somalisch, w/18/deutsch, m/32/deutsch) im Bereich Ekhofplatz in eine verbale Streitgkeit. Diese entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 24-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Verfahren gegen den 28-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

