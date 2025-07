LPI-GTH: Polizeihubschrauber im Einsatz

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Augenscheinlich mittels Steinwurf beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes in Günthersleben. Der Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro wurde gestern, in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 10.55 Uhr verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0191560/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

