Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Hattengehau (Wartburgkreis) (ots)

Eine 18-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr in der zurückliegenden Nacht die B250 von Treffurt in Richtung Creuzburg als sie in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Die Frau kollidierte anschließend mit einer Leitplanke und kam fortfolgend zum Stillstand. Das Fahrzeug war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

