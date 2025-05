Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Hauptzollamt Gießen nimmt Taxi- und Mietwagengewerbe unter die Lupe - mehrere Verstöße festgestellt

Rund 100 Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Gießen, führten vergangene Woche Prüfungen in Nord-, Ost- und Mittelhessen im Taxi- und Mietwagengewerbe durch. Unterstützt wurden sie dabei von den örtlichen Ordnungs-, Finanz- und Eichämtern. "Insgesamt wurden von 40 Unternehmen rund 130 Fahrer und Fahrerinnen kontrolliert. Dabei wurden nicht nur Kontrollen an Sammelpunkten durchgeführt, sondern es wurden Taxis auch aus dem fließenden Verkehr herausgezogen und die Beschäftigten befragt", so Stephanie Auerswald, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Gießen Es wurden - in Gießen 17 Betriebe und 51 Personen - in Fulda 13 Betriebe und 31 Personen - in Kassel und in Melsungen 5 Betriebe und 33 Personen und - im Raum Bad Hersfeld 5 Betriebe und 17 Personen überprüft und befragt. "Vor Ort ergaben sich in 41 Fällen erste Hinweise auf Verstöße wie Nichtzahlung des Mindestlohns oder Missbrauch von Sozialleistungen, die nun weitere Prüfungen und Nachermittlungen nach sich ziehen" so die Pressesprecherin des Hauptzollamtes Gießen weiter. "Darüber hinaus waren drei Fahrer nicht ordnungsgemäß angemeldet." In Kassel wurden vor Ort in vier Fällen Bußgeldverfahren wegen fehlender Stundenaufzeichnungen sowie fehlender Belehrung des Arbeitgebers auf die Ausweismitführungspflicht eingeleitet. Zusatzinformation: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit führt regelmäßig risikoorientierte Prüfungen durch. Diese Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

