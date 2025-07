LPI-GTH: Fahrzeugbrand

Gotha (ots) - In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße gelangte drei unbekannte Personen gestern, gegen 12.00 Uhr. Zwei der Unbekannten gaben sich als Polizeibeamte aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung eines Seniorenpaares. Während die beiden Männer die Wohnungsinhaber ablenkten, betrat eine dritte Person unbemerkt die Räumlichkeiten und entwendete unter anderem 2.000 Euro ...

mehr