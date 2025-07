Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld aus Wohnung entwendet

Gotha (ots)

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße gelangte drei unbekannte Personen gestern, gegen 12.00 Uhr. Zwei der Unbekannten gaben sich als Polizeibeamte aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung eines Seniorenpaares. Während die beiden Männer die Wohnungsinhaber ablenkten, betrat eine dritte Person unbemerkt die Räumlichkeiten und entwendete unter anderem 2.000 Euro Bargeld. Im Anschluss verließen die Täter die Wohnung in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0190554/2025) entgegen. Die Polizei weist nochmal darauf hin: -Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung. -Verlangen Sie von Amtspersonen den Dienstausweis oder rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https: //polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-po lizisten/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

