LPI-GTH: Kleinbrand

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - Einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.500 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte an einer Hauswand in Kirchheim in der Straße "Am Sand". Es wurden mehrere Graffiti mittels Sprühfarbe aufgebracht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 22. Juli, 21.00 Uhr und gestern, 16.00 Uhr verübt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau ...

