LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnstadt (ots) - In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Fürstenberg" kam es gestern Morgen zu einem Kleinbrand. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

