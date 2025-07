Polizei Mettmann

POL-ME: Busfahrer angegriffen: Polizei bittet um Hinweise - 2507119

Langenfeld (ots)

Am Donnerstag (24. Juli 2025) griffen zwei Täter in Langenfeld einen Busfahrer an. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:20 Uhr hielt ein 38-jähriger Busfahrer der Linie 206 an der Haltestelle Talstraße, wo zwei Männer an der hinteren Tür des Busses einsteigen wollten. Da der Busfahrer jedoch nur die vordere Einstiegstür öffnete und die beiden offenbar auf einem Einstieg im hinteren Teil bestanden, fuhr der Fahrer weiter, ohne die Männer mitzunehmen.

Wenig später hielt der Fahrer dann gegen 18:40 Uhr an der Haltestelle Turnerstraße und verließ kurz den Bus. Als er zurückkehrte, traf er erneut auf das Duo, welches auf ihn zukam ihn unvermittelt angriff. Hierbei wurde der Busfahrer leicht verletzt. Die beiden Täter entfernten sich anschließend in Richtung Konrad-Adenauer-Platz.

Bei der daraufhin von der inzwischen alarmierten Polizei durchgeführten Fahndung konnten die Täter leider nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- Männlich - 20 bis 25 Jahre alt - 1,80 Meter bist 1,85 Meter groß - Kurze, schwarze Haare und Bart - Südeuropäisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, blauer Jogginghose - Kappe mit der Aufschrift Gucci - weiß-graue Turnschuhe der Marke Nike

Person 2:

- Männlich - 20 bis 25 Jahre alt - 1,80 Meter bist 1,85 Meter groß - Bart - Südeuropäisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und Jeanshose - Karierte Kappe, weiße Turnschuhe

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit am genannten Ort Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288 - 6310 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell